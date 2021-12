Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un anno insieme: tra parole d'amore e regali da capogiro

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai e hanno appena festeggiato il primo anno d'amore. Si sono conosciuti sotto i riflettori del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati condividendo i tanti successi. Non sono mancati i regali per l'avvenimento e le dediche d'amore. I pensieri che si sono scambiati sono da capogiro all’hotel romano Via Veneto Suites dove hanno prenotato una stanza per trascorrere la notte.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un anno d'amore

L’influencer italo-persiana ha donato alla sua dolce metà un prezioso orologio Cartier, spiegando di aver optato per un simile oggetto poiché durerà nel tempo. L’ex velino di Striscia la Notizia ha regalato un anello d'oro. I Prelemi fanno sognare i fan con la loro storia d'amore e le parole scelte per le dichiarazioni sono commoventi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la dedica

«Mi piace pensare che questo sia il primo dei tanti traguardi. Con oggi tiriamo la prima linea, e se guardo indietro per rivedere ciò che abbiamo costruito, vedo le nostre esperienze, i nostri viaggi… E tutto mi rende fiero di ciò che siamo oggi. Siamo l’uno la forza dell’altro, siamo l’uno l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che c’è tra noi, ci rende una squadra invincibile, perché si attacca insieme e si difende insieme, tutto ciò che serve per proteggere l’amore che abbiamo sempre sognato, capace di farci emozionare ad un semplice sguardo, in qualsiasi momento. Grazie per questi primi 365 insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre. Non cambiare mai! Ti amo», le parole di Pierpaolo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la dedica

Giulia ha pubblicato un video con i momenti salienti dei primi dodici mesi vissuti al fianco di Pierpaolo. «In un momento in cui entrambi non cercavamo l’amore, ma forse era quello di cui avevamo più bisogno. Sono sempre più convinta che sei la persona giusta, per la prima volta so di non essere sola. Non posso immaginare il mio futuro senza di te. Tu sei il mio primo fan».

