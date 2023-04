Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, borsa dell'acqua calda sulla fronte e coccole per allontanare le voci di crisi e tradimento

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono affatto in crisi e a confermarlo (ancora una volta) arrivano le storie Instagram che i due hanno pubblicato recentemente. L'influencer e il modello, infatti, si sono ritrovati a Milano dopo il rientro di Giulia da Los Angeles: l'ex speaker radiofonica era in California perché ha preso parte al Coachella, uno dei festival più glamour che ci sia.

Nelle ultime storie che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram, i due sono sempre insieme e il modello si sta prendendo cura della fidanzata che è da poco tornata da Los Angeles ma... ha un problema. L'influencer, infatti, sta soffrendo molto il jet lag ed è quindi stanca e assonata. Proprio per questo motivo, Pierpaolo cerca di accudirla e di farla sentire meno stressata possibile e, infatti, in una delle sue ultime storie Inquadra la fidanzata con la borsa dell'acqua calda posata sulla fronte e scrive: «Qualcuno ha detto jet-lag?».

Le voci del tradimento

Nelle ultime ore, proprio quando Giulia stava rientrando a Milano, sui social aveva cominciato a circolare una foto di Pierpaolo Pretelli che in discoteca ballava con un'altra ragazza. I fan si sono quindi subito allarmati ma la coppia ha smentito qualsiasi ipotesi di crisi o tradimento: si trattava, infatti, solamente di sua amica.

