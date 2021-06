Giulia Salemi si fa sfuggire qualcosa di troppo su Pierpaolo Pretelli: costretta a cancellare tutto ma è tardi

Giulia Salemi senza freni su Instagram. L'influencer si è fatta sfuggire qualcosa di troppo su Pierpaolo Pretelli salvo poi pentirsene e cancellare lo "spoiler". Tanto è bastato per scatenare i fan dei "prelemi" su Twitter. La coppia nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip è molto amata sui social. Le immagini di Giulia e della gaffe hanno fatto il giro del web.

Giulia Salemi, la gaffe su Pierpaolo Pretelli

Giulia ha fatto la prima vacanza di coppia con Pierpaolo e si è fatta ammirare dai followers in costume. Ci sono molti progetti in vista soprattutto per il fidanzato. Da diverse settimane si parla di una partecipazione dell’ex velino alla prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 a settembre. Stando a quanto si apprende pare anche che Pierpaolo abbia già sostenuto un provino e sta preparando una hit estiva.

Giulia Salemi fa un grosso spoiler su Pierpaolo Pretelli ed è costretta a cancellare tutto. pic.twitter.com/Unp3X0vySq — disagiotv (@disagio_tv) June 4, 2021

L’influencer italo persiana ha pubblicato un video che mostra il modello lucano registrare il filmato di lancio della sua canzone dal titolo "L’Estate Più Calda". Dopo essersi accorta della gaffe ha cancellato in fretta e furia il video, ma era troppo tardi.

