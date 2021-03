Paura per Giulia Salemi, sparisce due giorni dai social. Poi la brutta notizia: «È stata ricoverata...»

Giulia Salemi , sparisce due giorni dai social. Poi la brutta notizia: «È stata ricoverata...». L'ex gieffina, fidanzata con Pierpaolo Pretelli, per 48 ore è stata latitante su Instagram, mandando in ansia la sua nutrita fan base. Oggi, Giulia Salemi è tornata online e ha spiegato cosa è successo negli ultimi giorni.

Ecco le parole dell'influencer italo-persiana: «So che sono sparita in questi giorni, in questi casi c'è chi si preoccupa per la persona e chi fa supposizioni spesso sbagliate. Non sono tenuta a dirlo, ma voglio condividere questa cosa con chi mi vuole bene. Ho avuto un problema familiare, motivo per il quale non sono stata attaccata a Instagram. Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale e in quelle 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari e non quelle dei fandom su Instagram. Ricordiamoci che i rapporti non si basano sui like e sui commenti, ma sui fatti. E tra me e Pierpaolo di fatti ce ne sono tanti».

Poi, Giulia Salemi conclude: «State tranquilli, la nonna sta bene. Adesso è a casa, vi aggiornerò nel caso. Ma sapete quanto ci tenga alla mia nonna Giuli. Anche perché è l'unica nonna che mi è rimasta. Ricordiamoci sempre che c'è la vita reale, il gioco è finito». E i fan sono con lei: «Forza nonna Giuli».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 18:42

