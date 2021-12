Giulia Salemi, a Rtl News la confessione di mamma Fariba Tehrani: «Vorrei un Pretelli 55 enne, sono una sfigata»

di Ida Di Grazia

La confessione di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, a RTL News: «Vorrei un Pretelli 55 enne, sono una sfigata». Durante la trasmissione radiovisiva Trends & Celebrities, l’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha parlato del rapporto con sua figlia, di amore e di progetti tv.

«Sono una sfigata, senza un uomo, sola», Fariba Tehrani si racconta a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. La madre di Giulia Salemi, fidanzata con Pierpaolo Pretelli (reduce dall’ultima edizione di Tale quale show su Rai1) non nega di volersi innamorare e confessa: «Vorrei un Pretelli 55enne, perché è favoloso, un ragazzo d’oro»



Fariba Tehrani, durante il collegamento in radiovisione, svela di volersi innamorare e di avere molti spasimanti. «Sinceramente, non è che non mi vengono dietro, ma mi vengono indietro sempre giovani, ma io dico loro che non sono una milf. Con tutto il rispetto, con un giovane che storia puoi avere? Io non sono innamorata del sesso, ma dell’amore - spiega la madre della Salemi - Avendo una figlia di 28 anni, mi sento in imbarazzo ad avere un uomo di 33 anni».

Capitolo Giulia. Il loro rapporto sembra che abbia avuto qualche scossone. «Qualsiasi notizia su Giulia ce l’ho dai suoi fan, che sono una seconda famiglia e sanno praticamente più di me - dice su RTL 102.5 News - La sento poco e niente, c’è un rapporto telegrafico, con messaggi».



IL RITORNO IN TV DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI



Ed arriva anche il momento di parlare di televisione, la vera passione probabilmente di Fariba. Dopo l’Isola dei famosi, dove si è fatta conoscere dal pubblico senza alcun filtro, Fariba svela di essere stata corteggiata dal Grande Fratello Vip 2021. «All’inizio me l’hanno chiesto, ma ho detto loro che non salto da un reality all’altro. Secondo me è il reality più facile e simpatico, quindi magari il prossimo anno… perché no. Il più difficile è l’Isola dei Famosi, il più bello in assoluto è Pechino Express. Se entrassi, non lo prenderò con serietà».

