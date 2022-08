Giulia Salemi, la gaffe durante la serata per il compleanno di Pierpaolo: cosa è successo

Sul web ha cominciato a circolare un piccolo video nel quale si vede Giulia Salemi che combina un pasticcio durante la festa di compleanno di Pierpaolo Pretelli. Andiamo a vedere che cosa ha fatto l’ex concorrente del GF Vip dietro la console. Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE :-- Giulia Salemi ha litigato con Pierpaolo? Quel dettaglio durante la festa di compleanno di Pretelli allarma i fan

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA