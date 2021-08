Giulia Salemi, l'incidente hot: mostra il dietro le quinte con Pierpaolo Pretelli, ma sotto la camicetta si vede tutto

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vanno mai davvero in vacanza. Ogni viaggio è l'occasione per postare e fare gli influencer, ma per realizzare gli scatti c'è molto lavoro. Ecco che l'ex gieffina ha deciso di mostrare il dietro le quinte della sua vita da influencer, le gaffe e le pose non sempre perfette. L'operazione ha comportato un piccolo incidente hot. Dopo il tuffo la camicetta bagnata ha fatto vedere anche troppo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il dietro le quinte

La coppia è sempre più affiatata ed è pronta a condividere con i followers anche quello il dietro le quinte della loro attività. Qualcosa che nessun’altra sua collega aveva fatto prima. Ha mostrato il meno bello del suo lavoro, le fatiche dietro le fotografie in cui sembrano belli e spensierati.

Giulia Salemi, l'incidente hot

Nelle Instagram stories di Salemi sono apparsi così i video dei fidanzati alle prese con il fotografo e che si tuffano e fanno di tutto per la foto perfetta. Poi il piccolo incidente hot: la camicetta bagnata è troppo trasparente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 19:43

