Giulia Salemi e i vip: «Sono piena rasa di questo mondo ipocrita e fatto di falsi convenevoli»

Giulia Salemi, influencer e conduttrice televisiva e radiofonica, è nel fiore della sua carriera grazie alla sua simpatia e al suo entusiasmo travolgente. La sua energia (e bellezza) le permette di puntare sempre più in alto in ambito lavorativo soprattutto grazie al suo successo sui social. Un mondo che però rappresenta un limite per creare nuove amicizie o legami di fiducia. A dichiararlo è stata proprio la stessa influencer che, in risposta a una domanda di un utente Instagram, ha rivelato qual è il suo pensiero in merito a tale situazione.

Le parole di Giulia Salemi

Un utente in maniera molto diretta ha spiegato a Giulia Salemi di aver notato che spesso sembra esserci invidia nel mondo dello spettacolo. «Giulia, sotto i tuoi post ho notato che quasi nessuna delle altre influencer o persone dello spettacolo commenta mai, al massimo qualche like - ha chiesto un utente -. Quanta invidia c’è in quel mondo? Poi tu che sei sempre carina e gentile». L'influencer non ha nascosto le difficoltà relazionali soprattutto nel mondo dello spettacolo. «Questo messaggio ricevuto mi ha fatto sorridere ma anche riflettere - ha risposto Giulia Salemi su Instagram -.

«L'unica amica famosa»

Giulia Salemi lo aveva già spiegato durante il suo podcast Non Lo Faccio X Moda. «Un po’ di rivalità sana fra colleghe c’è, però io mi spendo molto nelle amicizie e poi non mi ritorna indietro quanto avevo dato, idealizzo le amicizie ma poi mi rendo conto che era una cosa di circostanza o peggio - aveva sottolineato -. Non capisco quale sia il gap. Non capisco se il problema è perché c’è troppa competizione e magari sbaglio a cercare amiche nel settore. Io non ho amiche che fanno questo lavoro e mi dispiace perché mi piacciono e ne stimo tante. L’unica amica famosa che ho è Martina Hamdy».

