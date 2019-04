Giulia Salemi innamorata, festa di compleanno e super party con Francesco Monte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono innamorati nella casa del Grande Fratello vip, ma usciti dal reality in pochi credevano nel proseguo dell’amore frai e, che già l’hanno prima aveva avuto un flirt con Paola Di Benedetto poi durato il tempo di far tornare la naufraga dall’Honduras.La showgirl e l’x tronista però sono inseparabili e naturalmente Giulia ha trascorso assieme al suo amore il giorno del suo compleanno. La coppia è stata fotografata da “Diva e donna” mentre si diverte nella notte milanese con Monte che ha organizzato un party con gli amici per i 26 anni della sua dolce metà. A partecipare anche diversi protagonisti del mondo della spettacolo, come l’ex coinquilina Giulia Provvedi e Giovanni Ciacci.