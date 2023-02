Giulia Salemi esausta: «Vi faccio un recap della mia settimana infernale»

di Redazione web

Giulia Salemi è esausta: la showgirl sta vivendo delle settimane di fuoco dovute ai tanti impegni lavorativi. Infatti, la compagna di Pierpaolo Pretelli oltre ad essere impegnata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, lavora anche a R101 e si sta preparando per partire alla volta del Festival di Sanremo. In una storia che Giulia ha recentemente postato, si è confidata con i suoi follower.

Il programma di Giulia Salemi

La prossima settimana Giulia Salemi sarà molto impegnata perché sarà sia al Gf vip che a Sanremo. In una delle sue ultime storie Instagram racconta: «Settimana difficile e impegnativa quindi adesso sono a casa e risparmio le energie perché anche a Sanremo dovrò correre. Farò avanti indietro da Roma e quindi dormirò poco e farò orari folli. Sono super carica e super felice non vedo l'ora. Sarò lì con R101 e intervisterò tutti i cantanti, poi, dopo tutti i fitting che ho fatto, sono riuscita a chiudere le valigie e non vedo l'ora di farvi vedere cosa indosserò».

Giulia Salemi terrà aggiornati tutti i suoi follower (ne ha quasi 2 milioni) sui propri spostamenti tra Roma e Sanremo ed è sicura che i suoi fan la suporteranno come hanno sempre fatto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 16:05

