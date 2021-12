Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? La data importante da segnare sul calendario

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più belle ed amate del mondo dello spettacolo, ma la loro storia d’amore nata al GF Vip 5 sembra ormai pronta per passare al livello successivo. Sembra esserci già una mezza data: i Prelemi si sposano? foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Memories" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Giulia Salemi furiosa durante la vacanza a Parigi con Pierpaolo: mandata via dal ristorante. Cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA