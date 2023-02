Giulia Salemi contro il cast di Mare Fuori: «Se la tirano». E spunta un retroscena su lei e uno degli attori

di Angela Casano

Giulia Salemi al centro di una bufera mediatica che la vede protagonista insieme al cast di Mare Fuori. L'influencer e opinionista social del Grande Fratello Vip durante il suo programma radiofonico su “R101" ha fatto delle dichiarazioni in merito ai protagonisti della popolare fiction: dichiarazioni che non sono passate inosservate ai fan della serie.

Durante la settimana sanremese, infatti, Giulia Salemi ha avuto l'opportunità di conoscere i giovani attori e stando alle sue parole, nel viaggio di ritorno in aeroporto il cast avrebbe mostrato nei suoi confronti una certa aria di presunzione.

Cosa è successo

«A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo…», esordisce la Salemi raccontando la sua esperienza. Poi la stoccata: «Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine».

Il video è arrivato rapidamente tra le mani delle fan della serie che hanno cominciato ad attaccare la conduttrice italo-persiana accusandola di dire falsità. Poco dopo è arrivata la replica di Giacomo Giorgio - che nella serie interpreta Ciro Ricci - che ha ricondiviso l'intervista radiofonica sul suo profilo Instagram e ha scritto: «Cosa non si fa per un po’ di hype...». La storia è stata rimossa poco dopo per evitare una “guerra” tra community di fan. Troppo tardi, tuttavia, perché è stata screenshottata e condivisa tra gli utenti su Twitter.

Ma ecco il retroscena più clamoroso: i più esperti hanno ritrovato uno scatto del recente passato che ritrae Giulia Salemi e Giacomo Giorgio in atteggiamenti intimi, mentre lei dà un tenero bacio sulla guancia al giovane attore. I due, dunque, si conoscevano prima di diventare personaggi noti dello spettacolo, anche se dal selfie non è dato sapere se si trattasse di una semplice amicizia o se tra i due ci fosse stato effettivamente dell'altro. Quest'ultimo punto, però, chiarirebbe il dissing social avvenuto nelle ultime ore.

