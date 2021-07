Giulia Ragazzini protagonista al Festival di Cannes 2021, la miss alla premiere del film “De son vivant”

Giulia Ragazzini al Festival di Cannes. La modella e influencer Giulia Ragazzini protagonista al Festival di Cannes 2021 durante la premiere del film “De son vivant”.

Il tappeto rosso durante il Festival di Cannes 2021 si è riempito di star per il film “De son vivant”, che vede protagonisti gli acclamati attori Sean Penn e Catherine Denevue e narra la storia di una madre che cerca si accettare la malattia del figlio. Tra le varie stelle presenti quella in ascesa di Giulia Ragazzini, già Miss Europe 2019 e Miss Earth Italy 2020 ed ospite e modella ambassador per L’Oréal Paris e Dessange Paris. Gli scatti realizzati da Stefano Mancinelli, vedono la modella e influencer indossare abiti La Metamorphose Couture.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 11:35

