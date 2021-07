Giulia Provvedi, incidente in spiaggia mentre scherza con la birra: cade a terra e si rompe un dente

Incidente in spiaggia per Giulia Provvedi, una delle Donatella's. Nel tentativo di girare un video ironico per Instragram la cantante e showgirl è caduta in terra con la birra in mano. L'ex gieffina teneva in mano una bottiglia di birra in vetro che, mentre scivolava, le ha sbattuta sul volto. È lei stessa a mostrare le conseguenze della caduta: un dente rotto e tanta autoironia. «La mia situazione sentimentale del 2021 in un video», è il suo commento.

Temptation Island, Claudia e Ste dopo il reality: «Le barriere sono crollate e il contatto fisico…»

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA