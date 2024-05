Giulia Pauselli, foto e balletto dopo l'operazione al seno: «Sono una mamma, ma anche una donna: ho il diritto di sentirmi bella»

di Redazione web

Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, si è sottoposta a un intervento di mastoplastica addittiva e ha raccontato la sua esperienza tramite alcune storie Instagram. La compagna di Marcello Sacchetta avrebbe deciso di rifarsi il seno per farsi un regalo, per sentirsi più bella, come racconta lei sui social: «Un messaggio di bodypositivity». Giulia ha pubblicato diverse foto dal letto d'ospedale subito dopo l'operazione e ha scritto: «Tutto benissimo», aggiungendo un cuore rosso. La giovane mamma ha anche postato un selfie dalla struttura ospedaliera al quale ha aggiunto il pensiero: «Good vibes».

La storia Instagram di Giulia Pauselli

Giulia Pauselli ha pubblicato una storia Instagram in cui raccoglie vari momenti della sua vita e, poi, due scatti riprendono il prima e il dopo dell'intervento al seno. La ballerina ha scritto: «Questa è una storia d'amore e di cambiamenti... Oggi sono una mamma innamorata follemente del suo bambino ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente.

Il balletto delle dimissioni

In una delle sue storie, poi, Giulia Pauselli è contenta perché dimessa dall'ospedale e, davanti al suo smartphone, improvvisa un mini balletto e manda saluti e baci ai suoi fan. Nell'ultima immagine, la ballerina spiega: «Notte un po' complicata per il sonno ma mi sono svegliata con pochissimo fastidio. La sensazione è quella di avere fatto 10 ore di pettorali».

