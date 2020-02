Giulia Montanarini incinta a 44 anni: «Col mio compagno ci abbiamo provato ed è arrivata subito»

Sono in dolce attesa! È femmina. L'ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale. Io e Gianmaria ci abbiamo provato ed è arrivata subito”, una grande felicità per l’ex tronista di “Uomini e donne” Giulia Montanarini, incinta di una bambina a 44 anni.

Hanno deciso dopo cinque anni di fidanzamento: “Io e il padre di mia figlia stiamo insieme da cinque anni – ha svelato in un’intervista a “diva e donna” - lui fa il medico e vive Roma dove io mi sono trasferita dopo due mesi che l'ho conosciuto. Lui ha già due figli, un maschio e una femmina, e all'inizio non aveva intenzione di averne altri. Quest'estate però abbiamo deciso che ci avremmo provato: i bimbi erano un po' cresciuti. È arrivata al primo tentativo”.

Ora è al quarto mese, la piccola nascerà a luglio e vorrebbe chiamarla Alice (“Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili. Ma sono felice e non vedo l'ora che arrivi luglio per vederla. Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso ...”), e quando ha scoperto di essere incinta, per esserne sicura, ha ripetuto cinque volte il test di gravidanza: “Mi sentivo strana, dormivo poco la notte e avevo la tachicardia, poi di giorno mi imbattevo sempre in bimbi piccoli. Sesto senso.

A un certo punto sono andata in farmacia e ho comprato il test. L'ho fatto ed ero incinta. Ho chiamato mia sorella, la mia gemella: lei ci ha messo sette anni per avere figli, io non ci credevo e continuavo a chiederle se quei test erano sicuri: ne ho comprati cinque e mi davano tutti la stessa risposta”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 19:44

