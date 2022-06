Momento verità per Giulia Lisioli. Dopo mesi di silenzio, l'ex fidanzata di Blanco parla per la prima volta del cantante e della loro storia, terminata lo scorso marzo.

Blanco, parla l'ex fidanzata Giulia Lisioli: «Periodo difficile ma non mi ha tradito»

Dietro alla fine della loro relazione non ci sarebbe stato un tradimento da parte dell'artista, come ipotizzato da alcuni fan, ma solo un progressivo raffreddamento del rapporto. La modella, che a lungo è stata compagna del cantante vincitore di Sanremo 2022 con «Brividi», ha preso la parola su TikTok e dopo avere pubblicato un video in cui lanciava una frecciatina all'ex e lo accusava di avere dedicato alla nuova fidanzata Martina Valeds una canzone scritta in precedenza per lei, ha registrato una diretta con i suoi follower.

«È stato un periodo molto difficile. Anzi, a dire la verità volevo chiudere tutti i social», ha esordito Giulia sui social. «Poi ho pensato che nella vita succede, vai avanti». La ragazza ha poi spiegato il motivo che l’aveva spinta a postare quel video ironico: «Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene. Il video che ho messo era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi sono messa un attimo a ridere, posso dire? Ho ‘cringiato’ sul momento ma non è un attacco a niente. Anzi, lei non c’entra assolutamente niente».

Giulia Lisioli ha poi chiarito: «Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata com’è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più».

