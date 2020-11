Giulia De Lellis furiosa con Andrea Damante: «Piangere sul morto ma poi farsi i cazz* propri da mesi di nascosto»

Giulia De Lellis torna sulla sua relazione con Andrea Damante. Giulia De Lellis ha parlato dell’ex fidanzato Andrea Damante, che ultimamente in un’intervista ha fatto intendere di essere stato "tradito" con un suo amico dall’influencer, che ora risponde dal suo account Instagram.

Giulia De Lellis frequenta Carlo Beretta: “La mia frequentazione non è un segreto – ha spiegato sul social - sono stata io la prima ad averlo detto. Voglio fare chiarezza su un’altra cosa perché a me non piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto che io per prima ho subito sulla mia pelle”.

Lei non frequenterebbe mai un amico del suo ex: “Non farei determinate cose a nessuno, neanche al mio peggior nemico, e soprattutto con un amico. Io! E’ facile andare in tv e dire cose basate sul nulla, inventare, estremizzare una situazione che non è assolutamente vera. Piangere sul morto ma poi farsi i cazz* propri da mesi e di nascosto. Io non sono così e non ho bisogno di mancare di rispetto a qualcuno. Quindi ragazzi non confondetemi con questa roba qui, non mi piacciono queste cose, io non le faccio: io mentre sono fidanzata con un’amica no, poi magari c’è chi lo fa, ma non io”.

Sembra infatti fosse proprio Andrea a guardare le sue amiche: “Non sono stata io, ci sono alcune delle mie ex amiche che possono confermare questa mia teoria: io no”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 15:16

