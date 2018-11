Giulia De Lellis manda in tilt Roma: troppi fan all'evento, via Condotti bloccata

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha letteralmente mandato in tilt la centralissima, a Roma. L'influencer ieri era ospite del negozio di, ma l'enorme mole di fan accorsi per vederla ha costretto l'organizzazione a interrompere l'evento anzitempo. Erano a centinaia ad affollare la nota via dello shopping romano, tanto da bloccare la strada e mettere in pericolo la sicurezza dei presenti. L'ex gieffina ha raccontato tutto attraverso le stories di Instagram, scusandosi con i fan per l'inconveniente ed esortando il negozio a organizzare la prossima volta «un evento come si deve». Via Condotti in tilt per Giulia De Lellis, sempre più regina dei social e dello shopping.