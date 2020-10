Giulia De Lellis esplosiva a Milano, ma i fan notano altro: «Fa davvero tristezza»

Giulia De Lellis mostra il suo look su Instagram ma i follower la bacchettano perché non indossa, come da diposizioni, la mascherina. Giulia De Lellis, che recentemente ha messo fine alla sua relazione con Andrea Damante per fidanzarsi con Carlo Beretta, è stata duramente ripresa dai suoi fan.

Leggi anche > Alessia Marcuzzi negativa al Covid, il post su Instagram

Giulia De Lellis, ex protagonista di “Uomini e donne”, gieffina dell’edizione vip e oggi potente influencer, ha postato uno scatto che la vede mentre passeggia a Milano e beve un caffè: “Caffeine rush between meetings🤍✔️✌🏻 – ha scritto nella didascalia - Eravamo stranamente in anticipo così mi sono fatta scattare una fotina. Look del giorno, vi piace ?! Io ho un debole per lo stivale alto..”.

Ai follower che le fanno i complimenti per il suo look, se ne aggiungono molti che la redarguiscono per via del fatto che, mentre la pandemia di coronavirus è in corso, non indossa alcun tipo di mascherina, contravvenendo alle regole. I commenti a riguardo si sprecano: “Diciamo che in questo momento storico così particolare - ha scritto un fan - dove sentiamo di rivolte , di gente che si ammazza .. vedere una foto di un personaggio pubblico, in una piazza ... senza mascherina, fa davvero tristezza ! C’è bisogno di esempi , GIUSTI”, seguito da: “Ma smettila di atteggiarti quando gente muore di fame e metti la mascherina anche nelle foto altro che caffè ..”.

Altri commenti invece riguardano la sua storia passata con Adrea Damante, invitandola a godersi il nuovo fidanzato e guardare avanti: “Sei giovane - scrive un follower - divertiti chi se ne frega di quello che dicono. Ma poi Andrea non era in giro a divertirsi? Ora è triste?”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA