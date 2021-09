Giulia De Lellis furiosa, scoppia la lite sul social: «Messaggi privati agghiaccianti»

Giulia De Lellis furiosa, scoppia la lite sul social. L’influencer Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante, ha pubblicato sul Instagram degli scatti in cui indossa degli abiti firmati dall’azienda del suo attuale fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, ispirati a un look da caccia, innescando un duro botta e risposta con una fan.

Giulia De Lellis furiosa, scoppia la lite sul social

Giulia De Lellis si scontra di nuovo con gli hater. L’influencer infatti ha pubblicato uno scatto in cui è abbigliata in mondo molto differente dal solito e indossa una tenuta ispirata ai cacciatore inglesi e firmata dalla famiglia del suo compagno Carlo Gussalli Beretta: «Aveva ragione la mia Ciccia @ivana_mrazova – ha scritto sul social - qui le foreste sono meravigliose! Il telefono prende pochissimo, l’aria è pulita, fresca ed il cibo buonissimo. Prima di girare il centro della città ci godiamo questa libertà ! Gita fuori porta x2. My total look by @berettaofficial».

La condivisione di Giulia De Lellis ha attirato critiche soprattutto da parte degli ormai famosi hater. Uno in particolare, come riporta il sito Biccy.it, «Ma è semplicemente ridicola!», ha fatto arrabbiare l’ex protagonista di “Uomini e donne” e del Grande Fratello Vip, che è intervenuta con una secca risposta dal social: «Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo... ma basta! Si faccia aiutare per favore».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA