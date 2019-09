Giulia De Lellis e il libro «sulle corna», Andrea Damante replica: «Io ho sbagliato, ma certe cose sono trash...»

Giulia De Lellis

Sabato 7 Settembre 2019, 17:55

A pochi giorni dall'uscita del primo libro di Giulia De Lellis Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza (prevista per il 17 settembre), arriva il commento del diretto interessato Andrea Damante.Leggi anche >In un'intervista su Gente, il dj commenta così il libro in cui la sua ex ragazza racconta dei suoi presunti numerosi tradimenti: «Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare.».e che preferisce concentrarsi sulla sua carriera di dj. E voi come la pensate?