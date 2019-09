Giulia De Lellis e le critiche per il gioco di sguardi con Andrea Iannone: erano ancora fidanzati

Belen e il bacio a Stefano, ma spunta una clamorosa gaffe

Mercoledì 11 Settembre 2019, 18:44

è felicemente fidanzata con Adopo aver messo fine alla sua tormentata relazione con Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”. Il motivo dell’addio è stato per lungo tempo misterioso, ma dopo tanti indizi Giulia, col suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, ha fatto sapere che la causa è stato il tradimento da parte del suo ex.L’influencer ed ex gieffina della versione Vip ha racconto anche l’evoluzione della scoperta: “Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa. All'inizio non avevo il coraggio di indagare – ha spiegato in un’intervista “F” - speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela. Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanza di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra”.Giulia però ha fatto conoscere anche i particolari del suo incontro con Iannone, che tanno facendo mormorare sulla rete: “L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio - Eravamo entrambi fidanzati ex – ha svelato - quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva “memorizzata”, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino”. E lo scambio di sguardi mentre era fidanzata, anche se innocente, non è scappata ad alcuni internauti che non hanno mancato di commentare l’accaduto…