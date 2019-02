Giulia de Lellis assente a Sanremo 2019, ecco dov'era mentre Irama cantava al Festival

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra i cantanti in gara a Sanremo 2019 c’è anche il giovane Irama. L’ex allievo di Amici ha presentato il brano “La ragazza con il cuore di latta”.Tutti si aspettavano di vedere seduta tra il pubblico del Teatro Ariston Giulia De Lellis, ma lei non c’era. I fan della coppia si sono chiesti come mai la fidanzata di Irama non fosse in platea. L’influencer, come ha lei stessa spiegato nelle Stories di Instagram, è rimasta a Roma per impegni di lavoro ma è riuscita comunque a seguire il Festival da casa insieme alla nipotina Matilde. Giulia ha dimostrato di apprezzare molto la canzone del fidanzato e ha invitato i suoi follower a sostenerlo con il televoto. Riuscirà Giulia a raggiungere Irama a Sanremo nei prossimi giorni?