Giulia De Lellis e la crisi con Irama? Le indiscrezioni: «Nella notte un ospite misterioso»

Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si placano i pettegolezzi sulla presunta crisi tra. L'influencer e il cantante non documentano più i loro incontri sui social e sembrano sempre più distanti. Giorni fa De Lellis avrebbe partecipato anche a una serata in cui era presente il suo exE sembra, inoltre, che la ragazza abbia ricevuto una visita misteriosa mentre soggiornava all'hotel NH a Milano.Nelle ultime ore, infatti, è arrivata un'indiscrezione lanciata dal profilo Instagram Spysee.it che ha scritto di aver ‘beccato’ l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Milano, dove avrebbe ricevuto un ospite nel cuore della notte.«Abbiamo intercettato Giulia De Lellis all’uscita dell’hotel NH di Milano, dove l’influencer ha trascorso il weekend a causa di impegni di lavoro. Siamo in grado di svelarvi che un ospite è passato a trovarla durante la notte», si legge su Spysee.it. «Chi sarà? La risposta la troverete nelle foto esclusive in uscita domani sul settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini».E se Giulia reagisce ai pettegolezzi con indifferenza, Irama è apparso parecchio infastidito. Il cantautore ha postato alcune parole de L'Avvelenata, canzone di Francesco Guccini: «Tanto ci sarà sempre lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete. Un Bertoncelli o un prete a sparare c*****e».I fan hanno immediatamente colto l'occasione perc chiedergli chiarimenti circa la loro storia, ma Irama non ha voluto rispondere. Staremo a vedere.