Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo già in crisi? I fan notano un dettagli. E spunta (di nuovo) Andrea Damante

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono già "scoppiati"? L'influencer e l'antiquario (fratello di Diana Del Bufalo) starebbero insieme ormai da qualche mese ma, secondo alcune indiscrezioni e anche soffiate social, i due sarebbero già in crisi.

Qualcuno ci crede, altri meno, dato che è di pochi giorni fa il selfie romantico di Giulia e Giano. Tuttavia, c'è chi pensa che la frequentazione non sia destinata a durare e, poi, c'è anche una segnalazione che riguarda Andrea Damante, ex storico dell'influencer romana.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo in crisi?

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono stati paparazzati per la prima volta dal settimanale Chi che ha li beccati mentre entravano in un supermercato e, poi, uscivano con le buste della spesa.

La foto aveva fatto notizia non solo perché confermava la frequentazione ma anche perché i due erano vestiti come «rockstar americane», dirà lui in seguito sui social. Ecco, l'idillio sembra già essere giunto al termine e a parlarne è l'esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso sulle proprie storie Instagram la segnalazione di un utente. Il follower scrive che Giulia e Giano avrebbero già interrotto la loro frequentazione perché lei vive a Milano e lui, invece, vorrebbe lasciare l'Italia per lavorare a Londra a un nuovo progetto con un ex socio.

Inoltre, un altro utente di Instagram ha condiviso il post su Twitter e ha aggiunto: «Giusto in tempo per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (che si sposeranno il 30 giugno, ndr) a cui ci sarà anche Andrea Damante». Deianira ha commentato: «Crisi? Di già? Mi sembra strano, anche perché Londra, con l'aereo, è ormai a due passi».

Giulia De Lellis e l'amore

Giulia De Lellis aveva parlato d'amore durante il podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio per moda".

