Giulia De Lellis presa di mira dagli hater a Cannes: «Vuole imitare Georgina Rodriguez»

Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé, questa volta sul Red Carpet di Cannes, dove ha sfilato in un bellissimo abito nero Yves Saint Laurent con il capo coperto, alla prima del film "May December", dal regista Todd Haynes.

L'influencer romana aveva già attirato l'attenzione appena arrivata a Cannes con una maglietta trasparente che faceva intravedere il seno.

Sui social, tuttavia, Giulia De Lellis è finita nell'occhio del ciclone per un vestito che, secondo alcuni utenti (e molti hater), ricorderebbe un abito in precedenza indossato da Georgina Rodriguez, la moglie di Ronaldo. Vediamo cosa dicono i commenti sotto al post instagram di Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis ha sfilato sul Red Carpet di Cannes e gli utenti si sono scatenati sotto il suo post Instagram per commentare.

Tra chi non capisce perché la 27enne sia presente ad un evento così importante, non essendo un'attrice e, chi la critica per l'abito scelto poco elegante, i commenti sui social si sono concentrati su un dettaglio particolare: l'abito Yves Saint Laurent è molto simile ad un abito nero in precedenza indossato da Georgina Rodriguez ad un evento di gala.

«Un tentativo mal riuscito di imitare Georgina» dice un utente su Instagram.

Mentre alcuni fan si preoccupano per gli eccessivi interventi al viso dell'influencer.

Intanto Giulia De Lellis si sta godendo un momento magico tra i flash dei paparazzi francesi e la gestione del suo nuovo brand di skin care, Audrer.

