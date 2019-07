Giulia De Lellis innamorata, la dedica per Andrea Iannone: «Prendi il mio tempo e la magia»

Nina Moric, paura in vacanza: «Attaccata da un batterio che ti mangia la carne»

Lunedì 22 Luglio 2019, 17:06

Dopo la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez,si è fidanzato con. Il pilota di moto Gp e l’influencer ed ex gieffina della versione vip da quando è stato reso pubblico il loro rapporto non mancano di scambiarsi tenere dediche dai rispettivi account Instagram.Stavolta è stata Giulia a “condividere” il suo sentimento, postando una foto che la vede assieme al fidanzato davanti a uno specchio, seguita dalla didascalia: “Prendi il mio tempo e la magia”, a cui sono seguiti commenti entusiasti da parte di fan e di amici vip.Rispondendo ai suoi fan Giulia ha spiegato tempo fa su Instagram come ha conosciuto Andrea Iannone: “Ad una cena, eravamo tante coppie – ha fatto sapere - non ci siamo parlati più di tanto. Tra l’altro mi stava molto antipatico ma molto. Non che ora sia particolarmente simpatico, però all’epoca mi stava proprio antipatico”.Ed è riuscita a conquistarla “Con pazienza, rispettandomi senza pressarmi. Io stavo vivendo un periodo particolare è entrato nella mia vita in punta dei piedi, nonostante lui sia uno che va molto veloce (…) Mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria, ma soprattutto, prima di amare me ha amato la mia famiglia…”.