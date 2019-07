Giulia De Lellis e la dedica ad Andrea Iannone: «Quando si tratta di te, non so che mi succede»

Lunedì 1 Luglio 2019, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La love story fra, dopo qualche momento di mistero è immediatamente uscita alla luce del sole grazie alle numerose indiscrezioni circolate sui due. Del fatto ne hanno approfittato i diretti interessati che continuano a scambiarsi tenere dediche sai rispettivi account social.E’ la volta dell’influencer ed ex gieffina ed ex corteggiatrice di Andrea Damante a “Uomini e donne” a postare dalla sua pagina Instagram una foto che la vede a fianco del nuovo fidanzato, ex di Belen Rodriguez, seguita da una poetica, è proprio il caso di dirlo, didascalia. Le parole infatti sono di Carlos Ruiz Zafón: “È la tua voce che mi tranquillizza – ha scritto sul social - È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice”.