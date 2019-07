Giulia De Lellis s'infuria con i follower su Instagram: «Siete degli str***»

di Emiliana Costa

Giovedì 25 Luglio 2019, 22:36

Sule ultime novità.furiosa con i follower su InstagramL'influencer romana ha postato un video sulle stories in cui redarguisce i fan, rei, a suo dire, di averle fatto un sgarbo. E in effetti non ha tutti i torti... Ma andiamo con ordine.Giulia De Lellis ha postato sulle stories di Instagram un'immagine della serie La casa di carta.L'ex gieffina, come tanti in questi giorni, ha iniziato a vedere la terza stagione. Ma aprendo direct di Instagram, Giulia si sarebbe resa conto che i follower le avevano giocato un "brutto scherzo". «Mi avete spoilerato tutto, siete degli str***- commenta in un'altra story -. Adesso non aprirò direct finché non finisco la serie».Nel video di rimprovero bonario, Giulia De Lellis è in macchina con. L'influencer conclude ironica: «Lo spoiler non lo dico nelle stories perché non sono str*** come voi. Ma almeno a lui (Iannone, ndr) lo dirò.Sono sconvolta sia per quello che ho letto, sia perché me lo avete spoilerato».