Giulia De Lellis e Carlo Beretta: «Com’è nato il nostro amore»

Giulia De Lellis parla della sua storia con Carlo Beretta. Giulia De Lellis, dopo aver detto addio allo storico fidanzato Andrea Damante, ha ritrovato l’amore a fianco di Carlo Beretta, nipote del fondatore della famosa fabbrica d'armi, e rispondendo sul social alle domande di alcuni follower ha raccontato com’è nata la loro relazione: “Molto lentamente. Eravamo confusi perché era una situazione particolare…”.

GIULIA DE LELLIS E CARLO BERETTA: COME NASCE L'AMORE

Giulia De Lellis è attualmente fidanzata con Carlo Beretta, amico del suo ex Andrea Damante: “La nostra storia – ha spiegato nelle Instagram stories - è nata molto lentamente. Io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici, finché abbiamo iniziato a frequentarci per questione lavorative”.

Erano entrambi single, ma la situazione non era comunque semplice: “Io non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare. Lui me lo aveva presentato il mio ex... Poi alla fine al cuore non si comanda. Siamo andati a fondo, abbiamo capito che la cosa non si poteva evitare”.

GIULIA DE LELLIS SU INSTAGRAM: CARLO BERETTA PIU' UNICO CHE RARO

E Giulia De Lellis con Carlo Beretta sembra aver trovato l’uomo della sua vita: “Mi sarebbe piaciuto evitare di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex, però non era l’amico di una vita e al cuore non si comanda. Mi sono fatta travolgere dalla sua eleganza, dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi, anche dalla sua timidezza. E’ la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato, è più unico che raro”.

