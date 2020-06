Giulia de Lellis cancella il post in onore del Black Lives Matter: polemiche per l'influencer

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 11:38

In occasione del Blackout Tuesday, anche Giulia de Lellis seguendo l’onda mondiale del movimento Black lives matter ha partecipato alle iniziative organizzate sui social. Personaggi famosi in tutto il mondo hanno pubblicato sulle rispettive pagine Instagram un post accompagnato da una immagine con sfondo nero. Qualche giorno dopo, dando un’occhiata al feed dell’influencer romana, qualcuno ha notato che quel post era scomparso. Perché Giulia l’ha eliminato dal suo seguitissimo profilo? Il sospetto, suggeriscono i più maliziosi, è che l’influencer abbia seguito semplicemente il trend di quei giorni, condividendo, senza crederci veramente, un post popolare in tutto il mondo. Insomma, sarebbe stata la necessità di uniformare il suo comportamento social alla tendenza del momento a spingerla ad aderire al Blackout Tuesday? Probabilmente, qualcuno glielo avrà fatto notare e lei è ritornata sui suoi passi: poco dopo il post incriminato è magicamente riapparso al suo posto. Foto: Kikapress