Giulia De Lellis, Antonella Mosetti attacca: «Poraccia, famosa grazie a me...»

Antonella Mosetti torna ad attaccare Giulia De Lellis sostenendo di averle regalato popolarità. In una diretta l'ex ragazza di Non è la Rai ha ricordato l'avventura al Grande Fratello Vip, la prima edizione. Esperienza che condivise con la figlia Asia Nuccetelli, molto vicina ad Andrea Damante, ex dell'influencer.

Antonella Mosetti attacca Giulia De Lellis

Damante aveva iniziato pochi mesi prima la storia d'amore con Giulia De Lellis, conosciuta a Uomini e Donne. Il rapporto tra il dj veronese e Asia innervosì non poco Giulia, che decise di entrare in casa per avere un confronto con mamma e figlia. A distanza di anni, Mosetti torna a parlare di Giulia: «Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Lei è una ragazzina piccola, poraccia! Cioè, va bene così. Manco la vedo, mi arriva qua. Altezza f**a».

Giulia De Lellis non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Antonella Mosetti ed è presa dalla sua attuale storia d'amore. Asia, invece, è lontana dai riflettori. Ha preferito lasciare il mondo dello spettacolo. «Quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte, e per questo sono la mamma più felice del mondo. Le sarebbe piaciuto fare criminologia, ma poi si è dedicata ai cavalli. Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice, perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni, da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 19:01

