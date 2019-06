Giulia De Lellis e Andrea Iannone, lui romantico su Instagram: «Erano anni che non vedevo il sole»

Sabato 29 Giugno 2019, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono a tutti gli effetti la coppia dell'estate 2019. Seguitissimi dai fan dell'influencer che gioiscono per la ritrovata serenità della, i due hanno cominciato da poco a vivere la loro relazione alla luce del sole...e di Instagram.Nell'ultimo postha pubblicato una foto cone una dolcissima dedica, citando i versi di Carlos Ruiz Zafón. «È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice».La risposta del motociclista non si è fatta attendere, e non è stata da meno: «Hai la capacità di portare il sole ovunque, l’hai fatto anche qui ad assen, erano anni che non lo vedevo...», ha replicato