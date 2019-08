Giulia De Lellis preoccupata per Andrea Iannone durante la MotoGp: «Senza ansie e leggera come sempre»

Domenica 25 Agosto 2019, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La fidanzata delmostra i pro e i contro dello stare con uno sportivo come Iannone e non nasconde la preoccupazione durante la gara per il suo compagno. In alcune stories suparla di alcuni video di make up che andrà a pubblicare, ma anticipa di non aver avuto tempo di farlo prima perché la gara è già iniziata.«Vi parlo da dietro le quinte, se così possiamo dire. Qua mi guardano e mi prendono per pazza e sto aspettando che tra poco inizierà la gara», ha esordito alle sue "bimbe" con tanto di cappellino in testa. Poi parla dei video che andrà a mettere, ma sembra comunque essere tesa e preoccupata e non lo nasconde, tanto che salutando le sue followers afferma: «Senza ansie e leggera come sempre».La storia d'amore tra i due sembra procedere a gonfie vele, dopo un'estate passata insieme la coppia è inseparabile anche ora che hanno ripreso entrambi i ritmi lavorativi di sempre. Anche se i loro lavori li portano a viaggare molto, come possibile fanno di tutto per volare l'uno dall'altra.