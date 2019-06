Giulia de Lellis e Andrea Iannone fidanzati? La risposta ai fan e il sorriso imbarazzato Video

Domenica 9 Giugno 2019, 16:57

L'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy sembra trovare le prime conferme. O meglioper volersi nascondere in questa prima fase di quello che potrebbe essere il nuovo amore dell'estate. L'ex corteggiatrice diospite in una serata in discoteca ha risposto alla precisa domanda dei fan se fosse fidanzata con il pilota di moto Gp ex di, ma il sorriso imbarazzato potrebbe raccontare molto più di quanto espresso con le parole.«Andrea Iannone? No, non siamo fidanzati. Ve lo giuro, non sono ancora fidanzata». Ha detto Giulia de Lellis dal palco. Poi quel sorriso che è diventato qualcosa di più. Un movimento del corpo sulla difensiva. E quel "ancora" che non sembra voglia dire un "no" secco.Il settimanale “Spy” ha svelato alcuni retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la influencer, che si è definitivamente allontanata da Andrea Damante anche se, come dichiarato nella stessa serata in discoteca, per le resta una persona molto importante.