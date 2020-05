Giulia De Lellis e Andrea Damante pronti alle nozze? L'indiscrezione: «L'età giusta»

Giulia De Lellis

L'età potrebbe essere quella giusta e di sicuro il loro amore ha superato numerose difficoltà. Il ritorno di fiamma è ormai ufficiale e la coppia sta trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tetto. Secondoi due potrebbero "bruciare le tappe" e pensare al matrimonio. «Forse a primavera 2021, quando senza restrizioni sociali potrà essere festeggiato come si deve», afferma il magazine.Per il sì dovranno aspettare che la situazioni torni alla normalità, ma chissà che non decidano di fare prima un figlio. Entrambi non hanno mai nascosto il desiderio di formare una famiglia. «Sposarsi e avere un figlio era l’idea di entrambi, già prima della crisi. Appena usciti dadove nel 2016 si sono conosciuti, avevano confidato 'Entrambi desideriamo costruirci una famiglia e conviviamo, ma sappiamo che un passo simile comporta sacrifici importanti'. Tra un anno e mezzo o due si potrebbe già fissare una data», si legge ancora sul giornale.Tra i due è successo un po' di tutto.ha scritto anche un libro di successo partendo dai tradimenti delhe sembra abbia messo la testa a posto. «Lo riscriverei. Ha fatto bene a me e anche a tanti di voi; è uscito quando ormai mi era passata, circa un anno dopo, ma rivivere tutto mi ha fatto comunque bene», ha raccontato l’ex corteggiatrice diIl peggio, dunque è passato. «Trent' anni compiuti il 9 marzo, l’età giusta per pronunciare il “sì” più importante della vita», è l'indiscrezione di "Gente". Intanto riflettori puntati anche su, che è stato legato alla De Lellis. «Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità», ha dichiarato il campione di motociclismo.