Giulia De Lellis, Andrea Damante confessa: «Ci siamo sempre voluti bene». E ironizza su Iannone.

Giulia De Lellis, Andrea Damante confessa: «Ci siamo sempre voluti bene». Antonello Venditti cantava "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Parole che risuonano nella mente di chi ha scoperto il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo indiscrezioni e scatti rubati ecco che il dj veronese ammette in diretta Instagram l'avvenuta riappacificazione.

Non li hanno tenuti lontani i tradimenti (ricordiamo il successo editoriale di Giulia De Lellis "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!") e nulla hanno potuto Irama e Andrea Iannone, ex dell'influencer romana. Giulia De Lellis è in quarantena con il suo primo amore, il ragazzo conosciuto a "Uomini e Donne" ormai un po' di tempo fa. Sono stati recentemente beccati dai paparazzi di "Chi" mentre erano insieme a Pomezia.



Una situazione inequivocabile sulla quale Damante è stato chiamato a rispondere. In una diretta condivisa da Pio e Amedeo, su Instagram, ha confermato di essersi rappacificato con Giulia. «Lei è tornata da te? O sei tu che sei tornato da lei? Lo devi dire per la gente e per la mamma di Amedeo», ha chiesto il duo. «Alla mamma di Amedeo devi dire che Giulia e Andrea si sono sempre voluti bene. Adesso Giulia non c'è, è con la mamma a fare la spesa», ha risposto Damante. «E manco a fare la spesa va? Ma chi è il re?», si è poi domandato Pio su Andrea.

E poi qualche domanda sulla quarantena: «Che ti ha cucinato? Vediamo se è amore vero...» hanno, quindi, chiesto i comici. «Ha cucinato l'amatriciana da buona romana, l'altro giorno un branzino buonissimo. Devo dire che Giulia è bravissima! Lei è brava in tanti settori, però non fraintendiamo...».

E su Iannone, che dopo Belen si è trovato a rivivere la stessa situazione, i comici non hanno risparmiato qualche battuta: «Chi si mette con Andrea Iannone poi torna dall'ex. Era accaduto a Belen e Stefano, ora è accaduto a voi, Damellis. Per cui io consiglierei a tutte le ragazze che vogliono tornare dal proprio ex di farsi dare una bottarella da Iannone. Sei d'accordo, Andrea?». «Per adesso, casualità, è sempre andata così. Per sfatare il mito ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d’accordo», ha così concluso la diretta l'ex tronista.

