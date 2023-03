Giulia De Lellis, messaggio ad Andrea Damante? «Il mio fidanzato mi salva la vita sempre, non a caso ho scelto lui»

di Redazione Web

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ritornato l'amore? Il gossip si è infiammato per pochi giorni quando Fabrizio Corona ha rilevato che Elisa Visari (la compagna di Andrea Damante) avrebbe scoperto delle chat sul cellulare di Andrea che farebbero pensare che stia frequentando Giulia De Lellis.

Ora le carte in tavola sono cambiate. E a fugare ogni dubbio ci ha pensato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che su Instagram ha mostrato il suo make up prima di uscire a cena con il suo compagno (Carlo Beretta) spendendo delle belle parole per lui. Ma andiamo con ordine.

Cosa è successo

Giulia De Lellis ha voluto mettere fine alle voci di gossip degli ultimi giorni: chi parlava di una crisi con il fidanzato Carlo Beretta Gussalli e chi invece sperava in un ritorno di fiamma con Andrea Damante.

Sogni infranti, a quanto pare, dato che Giulia De Lellis ha svelato con una Instagram stories di essere ancora la compagna di Carlo e di essere, anche, felicemente innamorata.

«Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui) mi porta a cena nel mio ristorante preferito», queste le parole di Giulia De Lellis che su Instagram cerca sempre di raccontarsi senza veli con i follower e anche questa volta non poteva non mettere a tacere tutti i rumors.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 09:18

