Giulia De Lellis e Andrea Damante sono amanti? Urtis svela i retroscena: «Li ho visti alla festa»

Le voci di un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sempre più insistenti. Dopo le anticipazioni di Corona, pare confermare una particolare intesa tra i due anche Giacomo Urtis che, intervistato da FanPage, ha raccontato di aver effettivamente visto l’ex tronista e la De Lellis nella discoteca milanese in cui anche il settimanale Chi li ha immortalati.

Insieme in discoteca

Damante è diventato da poco single, dopo la rottura con Elisa Visari, ma Giulia sarebbe ancora felicemente fidanzata. Tuttavia Urtis ha spiegato: «So che con Damante e De Lellis sono molto amici. Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme».

Nessuna smentita

Non sembrerebbero esserci stati atteggiamenti sospetti, ma Urtis ha sottolineato che non erano presenti i rispettivi partner dei due. Intanto né Giulia, né Andrea hanno replicato al gossip, o smentito la notizia. Tanti nel frattempo però stanno ironizzando sul fatto che la De Lellis abbia scritto un libro sui tradimenti di Damante per diventare lei stessa una traditrice. Che sia solo facile ironia o c'è un fondo di verità?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 13:57

