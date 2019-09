Giulia De Lellis e le accuse ad Andrea Damante: «L'ho messo al corrente, sono corretta»

Giovedì 5 Settembre 2019, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A breve uscirà il libro di, “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” che grazie ad un errore dell’influencer ha scatenato polemiche ancora prima di uscire. Durante una storia su Instagram infatti Giulia ha fatto vedere il libro e alcuni fan sono riusciti a leggere degli spezzoni che riguardavano la reazione al tradimento di Andrea Damante rendendoli pubblici. Giulia ha detto la sua dal'account social: “Tanto per darvi degli spoiler, ho visto che sono stati visti dei pezzettini del mio libro. Vi chiederei di leggerlo o comunque, se non ne avete voglia, di non parlare mai a caso ma di approfondire magari un minimo l’argomento. Perché sulle basi del nulla si tirano delle conclusioni che non hanno minimamente senso (…) Se ancora non avete capito di cosa parla: è la mia storia, parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo, quasi mortale, che però ho superato. Parla delle fasi e del modo in cui io sono riuscita a superare un tradimento”.Il diretto interessato, tra le altre cose, era stato avvisato: “Ovvio che la persona in questione sapeva che sarebbe uscito questo libro: prima di fare il grande passo, avevo messo al corrente chi di dovere. Sono molto corretta”.