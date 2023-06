Giulia Cavaglià, l'ex scelta Manuel Galiano la smaschera: «Federico Chimirri? L'ha tradito prima lei»

di Redazione Web

Sono giorni che Giulia Cavaglià finisce sempre sotto il mirino del gossip. Il motivo? L'ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato sul suo profilo Instagram di essere stata tradita dal suo fidanzato Federico Chimirri. «Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati», ha ufficializzato così la notizia Giulia Cavaglià qualche giorno fa.

Ma non è finita qui. Sono stati molti gli utenti che hanno commentato l'accaduto ma tra questi spicca il profilo del suo ex: Manuel Galiano, ex corteggiatore che fu la scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. Andiamo a vedere cosa ha rivelato l'ex corteggiatore.

Giulia Cavaglià (ex U&D): «Altro giro, altri follower. Con le corna arrivano sponsor»

Giulia Cavaglià, la frecciatina dell'ex tronista dopo la rottura con Federico Chimirri: «figuriamoci per le corna»

Manuel Galiano ha prima commentato il post Instagram di Lorenzo Pugnaloni, creator della fanpage ufficiale di Uomini e Donne, in cui dava la notizia di questo tradimento. Il commento dell'ex corteggiatore non è passato inosservato ai fan: «Ma l'ha tradito prima lei ora fa la vittima». Subito dopo Manuel ha pubblicato nelle sue Instagram stories una stoccata all'ex tronista: «Come al solito stai facendo massacrare l'ennesimo ragazzo per metterti in bella mostra.

Cosa succederà adesso? L'ex tronista risponderà alla stoccata di Manuel Galiano?

Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 15:36

