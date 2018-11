Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lite accalorata a Domenica Live tra, madre di suo figlio, oggi trentacinquenne.ha dato più volte spazio a Carol per farle raccontare la sua relazione con Casella e i problemi con il figlio, che secondo Carol, Giucas le avrebbe impedito di vedere. Carol vuole fare chiarezza sull’amore di anni fa e sul comportamento di Giucas, che invece vuole spostare l’attenzione sulla situazione attuale e sul rapporto tra Carol e il figlio. I toni si alzano subito. Carol vuole parlare del passato, Giucas Casella vuole andare oltre. «Carol, stai parlando di cose vecchie, cose di 40 anni fa - strilla Giucas Casella - eravamo ragazzini, parla di oggi. Pensavo volessi fare la pace».Carol dice di voler fare pace ma di voler prima fare chiarezza sulla loro storia, perché si è sentita trattata come unae non lo era e perché, dice, Giucas Casella non le ha consentito di mantenere il rapporto con il figlio, quando l'affidamento, consensualmente, è stato dato a lui.Barbara D’Urso cerca di chiudere positivamente l’incontro: «Carol, puoi chiamare tuo figlio James quando vuoi».Giucas Casella, accalorato, si rivolge direttamente a Carol: «Cancellami dalla tua vita, io sono stato male un mese per le cose che hai detto qui. Cerca di riconquistare tuo figlio. Cancella il mio numero, non mi chiamare mai più. Chiudi con me, parla con tuo figlio».