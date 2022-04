George, Charlotte e Louis, i principini pronti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta: ecco cosa faranno

Prove tecniche in vista del grande giorno. Mentre si avvicinano i festeggiamenti reali per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, in molti si chiedono che ruolo avranno i tre principini George, Charlotte e Louis, che in questi giorni sono stati avvistati nella carozza reale, direzione Castello di Windsor.

George, Charlotte e Louis, i principini si preparano per il Giubileo di Platino della regina

Le domande sul loro coinvolgimento sono state sollevate numerose volte nelle ultime settimane quando il principe George e la principessa Charlotte si sono uniti ai loro genitori sia alla cerimonia commemorativa per il duca di Edimburgo che al tradizionale servizio della domenica di Pasqua alla cappella di San Giorgio a Windsor.

A sciogliere i dubbi dei sudditi, arriva un video rivelatore che mostrerebbe i tre piccoli Cambridge, insieme a Kate, Eugenia e al suo figlioletto August di un anno, intenti a prepararsi per la cerimonia del Trooping The Colour, la tradizionale parata che vede oltre 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti marciare al cospetto della Queen. L'avvenimento sarà anche occasione per festeggiare il compleanno ufficiale della regina, che come i suoi illustri predecessori celebra la ricorrenza sia nel giorno della propria nascita, il 21 aprile, sia la prima settimana di giugno.

Tornando ai tre bambini, è probabile che se si uniranno alla processione, saranno seduti in carrozza con la duchessa di Cornovaglia e la duchessa di Cambridge. Saranno invece accanto alla regina Elisabetta al momento del saluto dal balcone di Buckingham Palace, da dove potremmo vedere spuntare all'ultimo anche Harry e Meghan.

