Giubileo di platino della Regina, pronte 16.000 feste di strada in tutto il Paese

Si prevedono più di 16.000 feste nel fine settimana nel Regno Unito, per celebrare il giubileo di platino della regina. Come riporta il Guardian, c'è stato un «numero enorme di richieste» da parte dei residenti per celebrare il traguardo dei 70 anni della monarca, secondo la Local Government Association (LGA). Un sondaggio rapido di una dozzina di consigli della LGA ha indicato che avevano approvato più di 1.000 feste di strada. Il consiglio della contea di Hertfordshire ha ricevuto un record di 475 domande. Il presidente della LGA, James Jamieson ha detto: «I consigli stanno facendo tutto il possibile per aiutare le loro comunità a celebrare un giorno storico per il nostro Paese».



«Dopo due anni difficili al culmine della pandemia di Covid-19, speriamo che il tempo permetta alle persone di brindare e festeggiare con i propri cari e i vicini».

Il 4 giugno, Knowsley nel Merseyside terrà una parata di strada, Kings, Queens e Mr Lear, nell'ambito delle celebrazioni del distretto della cultura di Knowsley. La sfilata vedrà ballerini, tamburini e marionette su larga scala, oltre ai contributi degli studenti delle scuole locali.

Deborah Collins, 54 anni, residente a Knowsley, ha aiutato a organizzare la parata: «È bello essere coinvolti nello spirito della comunità e vedere tutti, dal vicario alle scuole e agli artisti locali, riunirsi per celebrare la regina. Ci sono così tanti elementi della comunità che si uniscono per fare la parata, e poiché questo è il primo grande evento che abbiamo avuto dalla pandemia, lo rende davvero speciale. È stato adorabile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 12:39

