@RollingStone specifico che vestire couture non vuol dire farsi fare gli abiti a Via Paolo Sarpi copiati dai teletubbies con quattro paillettes false e old style #trovafernando #adoro #smile pic.twitter.com/uBT9iOujkM — giovanniciacci (@giovanniciacci) 24 luglio 2018

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..