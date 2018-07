Giorgio Panariello e Claudia Capellini, vacanze hot a Formentera

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FORMENTERA – Fra pocofesteggeranno i due anni d’amore e il comico, conduttore e attore ha deciso di portare la fidanzata alle Baleari, destinazione Formentera, per una mini luna di miele. Claudia, nata a Cremona, lavora come modella a Milano edurante una cena tra amici ha conosciuto Panariello che è poi diventato il suo compagno.La coppia è stata fotografata da “Nuovo” durante la romantica vacanza sotto al sole, con Claudia, soprannominata la sosia di Belen Rodriguez per la sua somiglianza con la showgirl argentina, che sfoggia un fisco a prova di criticaincorniciato in un mini bikini.