Giorgio Mastrota, matrimonio con Floribeth Gutierrez: «Ecco perchè non inviterò Natalia Estrada»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Mastrota è pronto alle nozze. A breve infatti Mastrota sposerà la fidanzata, da cui ha avuto i figli Matilde e Leonardo, ma al matrimonio non sarà presente l’ex moglieGiorgio Mastrota, 53 anni è già nonno grazie alla figlia Natalia Jr, non vuole infatti incrociare la sua nuova vita con la “vecchia”: “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo - fatto sapere in un’intervista a “Vero” - ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vita con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c'è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”.Le idee per la festa però le ha chiare: “Il matrimonio sarà montanaro! Ci sposeremo a Bormio e abbiamo già visto qualche rifugio e qualche agriturismo che ci piace. Saremo circondati solo dagli amici e dai nostri cari e il menù sarà a base di pizzoccheri e bresaola. Immersi in questo meraviglioso paesaggio mangeremo piatti forti della cucina tipica”.Dopo le nozze infatti si traferiranno in montagna: “La vita in montagna ci piace molto. A Bormio andiamo in vacanza da tempo e ci troviamo bene. È un bel paesino, né troppo sperduto né troppo affollato. Lo facciamo per i figli ma anche per noi”.