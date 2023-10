Giorgia Soleri: «Non ho un letto, dormo sul materasso gonfiabile…»

di Redazione Web

Il trasloco per Giorgia Soleri non è stato così semplice. L'attivista, poeta e influencer milanese, fresca di separazione dallo storico fidanzato Damiano David è tornata a Milano e ha ripreso a pieno i ritmi della sua quotidianità. Tuttavia, nelle ultime ore l'influencer ha raccontato ai suoi fan, attraverso le sue Instagram stories, un dettaglio curioso. A quanto pare, Giorgia Soleri nell'appartamento in cui oggi vive non ha un letto. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Sì, è vero, non ho un letto - ha sottolineato Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «La mia idea attuale è prendere un futon che poi userò come semi poltrona. Ho comprato la struttura letto insieme al materasso e per questo cercavo una soluzione più improvvisata. Il futon è comodo perché occupa meno spazio delle brandine ma il problema è lo spazio»

