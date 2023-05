​Giorgia Soleri e Damiano David, lei parla con i follower e lui la "riprende": «Devi farlo proprio adesso?»

di Redazione Web

Giorgia Soleri e Damiano David sono una delle coppie più seguite sui social: lei, attivista che si batte per i diritti delle donne mentre lui è il frontman dei Maneskin, una delle band più apprezzate del momento in tutto il mondo. I due hanno deciso di godersi una giornata da fidanzati “normali” e quindi Giorgia si è fatta accompagnare dal parrucchiere dal suo Damiano che, però, sembra non avere gradito il fatto che lei stesse facendo una storia Instagram.

<h2>La storia Instagram di Giorgia Soleri</h2>

In una delle ultime storie Instagram che Giorgia Soleri ha pubblicato sul proprio profilo, chiede consiglio ai suoi follower. L’influencer, infatti, non sa se tagliare o meno i capelli nella parte posteriore, più precisamente, non riesce a decidere se lasciarli crescere dove li aveva rasati o se rasarli nuovamente. Giorgia, quindi, realizza un video selfie in cui dice: «Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa…» e Damiano si intromette dicendo: «Proprio mentre sto facendo manovra devi fare le storie, cioè non ho capito». La fidanzata, quindi, si rivolge a lui con una risatina nervosa: «Ma perché scusa? Che fastidio ti dà».

Infine, i due, dopo avere parcheggiato, si dirigono dal parrucchiere e Giorgia opta nuovamente per la rasatura di cui aveva parlato ai follower.

